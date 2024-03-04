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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول مطرب.. تامر عاشور يحقق نجاحا كبيرا في حفلين متتاليين بالكويت

تامر عاشور
تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور حفلتين على يومين متتاليتين ضمن "ليالي الكويت" المقامة على هامش الاحتفال بالأعياد الوطنية بساحة الشهيد والتي حرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

جاء تنظيم حفلين متتاليين للنجم تامر عاشور بسبب الإقبال الجماهيري غير المسبوق على تذاكر الحفل الأول الذي أقيم 1 مارس وهو ما حدث أيضا في حفله الثاني الذي أقيم 2 مارس .
 


ونشر تامر عاشور عددا من الصور من حفلاته وعلق عليها، قائلا: "من الليلة التانية مع جمهور الكويت.. بشكر كل الناس اللي أسعدوني بحضورهم في الليلتين وأشوفكم على خير قريب".

وأصبح النجم تامر عاشور أول مطرب يقدم حفلين متتاليين في الكويت بين فئة المطربين العرب من الرجال.

كان النجم تامر عاشور حقق نجاحا ساحقا بآخر أغنياته "هيجيلي موجود" التي تخطت حاجز الـ 250 مليونا على منصة تيك توك".

تامر عاشور

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