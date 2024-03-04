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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للأهلي.. تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك اليوم

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض تدريبات استشفائية فقط خلال المران المقرر له مساء اليوم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وفضل البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية بفندق الإقامة ، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.


ويرافق بعثة الزمالك كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

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