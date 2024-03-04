عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مؤشرات باقتراب اتفاق هدنة في الحرب على غزة

غزة
غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك مؤشرات ترجح الاقتراب من الاتفاق على هدنة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسريبات من «كابنيت» الحرب، على أن غالبية أعضائه انتقدوا وضع نتنياهو للشرط الخاص بإحضار لائحة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلين أن وضع هذا الشرط سابق لأوانه.

txt

أكسيوس: حماس مستعدة لتقليص عدد الرهائن الفلسطينيين مقابل إعادة المدنيين لشمال غزة

txt

متحدث الرئاسة: وقف إطلاق النار الضمانة لدخول المساعدات بكميات كافية لمواطني غزة

وأضاف «دياب» خلال مداخلة لنشرة الأخبار المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة، أنّ هناك آراء كثيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي، تريد صفقة تبادل الأسرى، وما يعيق ذلك هو نتنياهو، بالإضافة إلى أن غالبية الأمور التي تُوضع لعرقلة هذه الصفقة، لا تأتي من الجانب الفلسطيني، بل تاتي من الجانب الإسرائيلي الرسمي المتمثل في نتنياهو.

 

وتابع، أنّ هناك توجه جامح بضرورة الوصول إلى صفقة لحل الأزمة قبل رمضان، موصالا: « الإرداة الأمريكية تحاول الوصول لحل منعا لالتهاب الجبهات المختلفة في إقليم الشرق الأوسط، بجانب أن التقارير التي تحضرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لـ«الكابنيت» تقول أن اشتعال جبهة الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر رمضان، معناها انتهاء الحرب في غزة، وتراجع كبير في مواجهة مع حزب الله في الشمال ».

غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

ترشيحاتنا

بعد حبس المتهمين .. مفاجآت جديدة تكشفها المحكمة في قضية ميرهان حسين

اشتباكات عنيفة بين جماهير النصر والعين الإماراتى بعد القمة الآسيوية

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

أحمد موسى يشيد بموقع صدى البلد في تغطية قضية أحداث المنصة

أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار دولار

تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني| برج فندقي وتجاري من 75 دوراً بـ 5 مليارات دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ