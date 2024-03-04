أستاذ علوم سياسية: مؤشرات باقتراب اتفاق هدنة في الحرب على غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك مؤشرات ترجح الاقتراب من الاتفاق على هدنة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسريبات من «كابنيت» الحرب، على أن غالبية أعضائه انتقدوا وضع نتنياهو للشرط الخاص بإحضار لائحة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلين أن وضع هذا الشرط سابق لأوانه.

وأضاف «دياب» خلال مداخلة لنشرة الأخبار المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة، أنّ هناك آراء كثيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي، تريد صفقة تبادل الأسرى، وما يعيق ذلك هو نتنياهو، بالإضافة إلى أن غالبية الأمور التي تُوضع لعرقلة هذه الصفقة، لا تأتي من الجانب الفلسطيني، بل تاتي من الجانب الإسرائيلي الرسمي المتمثل في نتنياهو.

وتابع، أنّ هناك توجه جامح بضرورة الوصول إلى صفقة لحل الأزمة قبل رمضان، موصالا: « الإرداة الأمريكية تحاول الوصول لحل منعا لالتهاب الجبهات المختلفة في إقليم الشرق الأوسط، بجانب أن التقارير التي تحضرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لـ«الكابنيت» تقول أن اشتعال جبهة الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر رمضان، معناها انتهاء الحرب في غزة، وتراجع كبير في مواجهة مع حزب الله في الشمال ».