إصابة 8 سيدات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيبت 8 سيدات بكدمات وكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القنطرة الصوامع اتجاه الإسماعيلية بالقرب من مفارق الشرطة وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية المركزي يفيد إستقبال كلا من "شريهان ا م ح" 40 سنة ربة منزل مصابة بالم بالعمود الفقري و"أماني ا ش" 42 سنة و"رضا م ح" 33 سنة ربة منزل مقيم كفور نجم و"حنين س م " 44 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"شهندة ا د" 20 سنة و"نادية م ا" 35 سنة و"منيرة م ع" 36 سنة و"نادية ش م" 40 سنة ربة منزل مقيمين الكفور نجم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القنطرة الصوامع اتجاه الإسماعيلية بالقرب من مفارق الشرطة وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.