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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الزقازيق وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

بدأت الزيارة بتفقد الوزير والمحافظ  للغرفة المركزية لمنظومة الاسكادا  واستمعا إلى شرح تفصيلى عن المنظومة حيث أوضح مسئولو الشركة، أنه تم الانتهاء من مراقبة ورصد جميع محطات المياه الرئيسية (42 محطة – تنتج  نحو 90 % من مياه الشرب بالمحافظة) ويتم متابعة ورصد تشغيل المحطات على مدار الساعة، وكذا جميع خطوط نقل المياه (50 خطا تربط بين شبكات مياه مراكز المحافظة) ووفر التنفيذ الذاتي للمنظومة نحو 15 مليون جنيه.

وتفقدا الوزير والمحافظ مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة، والتى تعمل فى 3 محاور، وهى استدامة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، والحوكمة، واستمعا إلى شرح مفصل من مسئولى الشركة عن الجهود المبذولة لتطوير عمل الإدارة، ومهامها المختلفة، حيث أوضحوا أن الإدارة تقوم بمراقبة ومتابعة جميع الأنظمة والخدمات والأجهزة التي تعمل من خلال منظومتها، وتتم المتابعة بشكل دقيق لضمان استمرار خدمات الإدارة وذلك من خلال البرامج المختلفة، كما تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لتأمين البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، بجانب جهودها فى مجال الحوكمة.

كما شهدت الزياره تفقد الدكتور عاصم الجزار والدكتور ممدوح غراب، منظومة الخط الساخن، لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين آلية الرد على الشكاوي، حيث أفاد مسئولو الشركة، أنه تتم متابعة تسجيل شكاوى العملاء بالخط الساخن والإدارات المعنية باستقبال الشكاوي والبالغ عددها (42) مركزاً لتلقى الشكاوى (الأفرع – مراكز خدمة العملاء – العلاقات العامة – شكاوي المحافظة – شكاوي البرلمان – وبعض الإدارات)، وتنفذ الشركة أنشطة وحملات توعية موسعة لتشجيع المواطنين على التعبير عن الشكاوى والتظلمات والتعريف بآليات وقنوات الشكاوي، بجانب بناء قدرات موظفي الجهات المعنية على التفاعل مع شكاوى المواطنين والتظلمات، ومتابعة مشرفي الشبكات والتأكيد على ضرورة إنهاء جميع الشكاوى الواردة إليهم خلال ساعتين من وصول الشكوى للخط الساخن، ومتابعة جميع المعدات الخاصة بالإصلاح للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل، وغيرها من الإجراءات لنجاح المنظومة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وتسعي جاهده لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع والفائده لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي الـ 62 مليار جنية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين الي الأفضل.

قدم المهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عرضاً تفصيليا عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتمت الاشارة الي ان إجمالى محطات مياه الشرب بالمحافظة تبلغ 202 محطة بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 10600 كم، بخلاف محطات الرفع، بينما يبلغ إجمالى محطات الصرف الصحى 39 محطة، بطاقة إجمالية 310 آلاف م3 يومياً، وإجمالي أطوال الشبكات (2650 كم شبكات انحدار + 442 مم خطوط انحدار)، بجانب محطات الرفع.

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يختتمان جولتهما بتفقد محطة تنقية مياه الزقازيق بطاقة تصميمية 95 ألف م3 يومياً

كما استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وكذا جهود الشركة فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، فى مجالات (منظومة اسكادا - تكنولوجيا المعلومات – مأمونية المياه – خدمة العملاء – الموارد البشرية – الصرف الصناعي – المخازن والمشتريات – التدريب الإلكتروني)

وعلى هامش الزيارة أهدى محافظ الشرقية لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شعار المحافظة تقديرا لدورة الملموس  في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

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