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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. بشرى سارة من الحكومة.. «فتح» تتوعد بالتصعيد ضد إسرائيل| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

الإفراج عن الأعلاف والأدوية.. متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن السلع الإستراتيجية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار الإفراج بصورة فورية عن السلع والبضائع التي تمثل أولوية للمواطن خلال الفترة الحالية، هو قرار هام، خاصة أنه تم الإفراج عن الاعلاف والأدوية والسلع الإستراتيجية.


شعبة المستوردين: الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار للإفراج عن السلع الهامة
أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية عملت على الاهتمام بملف الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي لها أهمية كبيرة لدى المواطن المصري.

 

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أزمة محمد صلاح وحسام حسن
أكد الاعلامي أحمد موسى، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم عالمي وفخر لمصر والمصريين، مضيفا أنه كنت اول من رشح الكابتن حسام حسن لتدريب منتخب مصر بعد خروجنا من بطوله امم افريقيا.

 

فتح تتوعد بالتصعيد في الضفة ورام الله حال استمرار العدوان خلال رمضان
علق المتحدث باسم حركة فتح الدكتور حسين حمايل، على آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بينامين نيتياهو لا يريد إجراء أي صفقات، لوقف الحرب.


الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.


سامح شكري: نطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات قبل شهر رمضان
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك مطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ورفض التهجير.


كنز لا ينتهي.. أسامة ربيع يكشف مميزات مشروع ازدواجية قناة السويس
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مميزات ازدواجية المجرى الملاحي في قناة السويس، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى للازدواج الكامل للمجرى الملاهي لقناة السويس سوف تستغرق 16 شهرا.


تراجعت مليون جنيه.. خبير يعلن مفاجأة في أسعار فئات من السيارات
كشف محمود خيري، خبير أسواق السيارات، آخر تطورات تراجع أسعار السيارات في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السوق يشهد حراكا كبيرا خلال الأيام الحالية.

 

متحدث الحكومة: المطارات تُمثل وجهة مصر.. وسندرس العروض المقدمة لإدارتها وتشغيلها من القطاع الخاص
كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات من شركات القطاع الخاص.


أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أُنشئت من ميزانية الهيئة ولم تحقق خسائر
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ما أثير حول أن قناة السويس الجديدة كانت تكلفة إنشاؤها مرتفعة، وهي من سببت أزمة توفر الدولار في مصر؛ غير صحيح، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة وصلت إلى 22 مليار جنيه، ونجحنا في استعادتها خلال 4 أشهر.

 

أحمد موسى يكشف تفاصيل بيان النيابة بشأن قضية طالبة العريش
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة عن قضية طالبة العريش، مشيرا إلى أنه يلتزم ببيانات النيابة العامة، وأي كلمة لازم تكون محسومة، وكل التحية للمستشار محمد شوقي النائب العام على ما قام به في هذه القضية.


موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة .. تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، ليست جديدة، وموجودة في العديد من الدول الكبرى.

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