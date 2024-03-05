خطة بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعرض لأول هزائم برلمانية

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لهزائمه الأولى بسبب تشريعه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن طالب مجلس الشيوخ في البرلمان بتوفير حماية أكبر قبل إقلاع رحلات الترحيل.



وبموجب خطة رواندا، التي لم يتم تنفيذها بعد، سيتم إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ للعيش في رواندا، ولكن حتى الآن لم يتم ترحيل أي شخص بسبب التحديات القانونية المستمرة.

وفي محاولة للتغلب على مقاومة المحاكم، تقوم حكومة سوناك بتمرير تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من التحديات القانونية من خلال إعلان رواندا ما يسمى دولة آمنة لطالبي اللجوء.

وصوت الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات، المكون إلى حد كبير من السياسيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، لصالح تعديل واحد من شأنه أن يعني أن الرحلات الجوية لا يمكن أن تقلع إلا عندما يتم التنفيذ الكامل لمعاهدة - من شأنها تنفيذ الضمانات القانونية في نظام اللجوء الرواندي. .

وصوت اللوردات أيضًا لصالح تعديل ينص على أن التشريع يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي والمحلي، وآخر يتطلب تقديم دليل على أن رواندا آمنة للاجئين قبل أن تتمكن الرحلات الجوية من المغادرة.

ومع ذلك، يمكن لمجلس العموم المنتخب الأكثر قوة إلغاء التغييرات في مراحل لاحقة في عملية تعرف باسم 'كرة الطاولة البرلمانية'، ولا يزال من الممكن أن يدخل التشريع في كتاب القانون دون تعديل.

واشتكى بعض اللوردات من أن التشريع بصيغته الحالية يتطلب معاملة رواندا كدولة آمنة بغض النظر عن الأدلة.

واتهم كريستوفر توجندهات، لورد المحافظين الحاكمين، الحكومة بالتصرف مثل الحزب الحاكم في رواية جورج أورويل البائسة '1984'.

وقال 'إذا تم إدراج مشروع القانون هذا في النظام الأساسي بشكله الحالي، فإن رواندا ستكون دولة آمنة بغض النظر عن الواقع'.

وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل في الأشهر القليلة المقبلة - قبل الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام - حتى يتمكن من الوفاء بتعهده 'بإيقاف القوارب'.



ووصل أكثر من 2500 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام.

وتوفيت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء محاولتها الوصول إلى بريطانيا بعد انقلاب قارب صغير كان يقلها قبالة سواحل فرنسا.

وفي التقييم المالي الأكثر تفصيلا لسياسة رواندا، قالت هيئة مراقبة الإنفاق التابعة للحكومة البريطانية يوم الجمعة إن ترحيل أول 300 لاجئ سيكلف أكثر من 600 مليون جنيه استرليني (762 مليون دولار).