ذكرى ميلاد سامية جمال.. بدأت مشوارها مع فريد الأطرش.. وهذا اسمها الحقيقي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية جمال، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1924، ورحلت عن عالمنا في 1 ديسمبر عام 1994، وظهرت في مطلع الأربعينيات وقدمت عدة أفلام مع عمالقة الفن مثل رشدي أباظة وفريد الأطرش.

اسمها بالكامل كما ورد في وثيقة ميلادها، هو «زينب خليل إبراهيم محفوظ» وهي ولدت بمحافظة بني سويف، وبدأت مشوارها الفني مع فرقة "بديعة مصابني".

بدأت سامية جمال مشوارها الفني مع فريد الأطرش، وقدم الثنائي أعمالا ناجحة ووقعت سامية جمال في حب فريد الأطرش منذ لقائهما للمرة الأولى وانتشرت شائعات من الصحف حول قصة حبهما، ولكن وضع فريد الأطرش حدا لهذه الشائعات ورفض الزواج منها وتوفى دون زواج.

وفي واقعة نادرة لـ سامية جمال، مع زوجها السابق رشدي أباظة، نشبت مشاجرة بين الزوجان الشهيران، إذ عاد الأخير لمنزله ذات مرة، فوجد الأولى تشاجرت مع ابنته «قسمت»، ما جعل «أباظة» ينفعل على «سامية» لرفضه الحديث في المشكلة بينما هي كانت تصر على الحديث فيها.

وتطورت المشكلة، بأن غادرت سامية جمال المنزل وطلبت الطلاق، ما جعل رشدي أباظة يشعر بالوحدة بدونها، فذهب للعيش بأحد الفنادق كي تعود زوجته مرة أخرى، ولكن الحزن سيطر على «أباظة» بسبب هذه المشكلة، وتطور الأمر لمحاولته الإنتحار بإطلاق الرصاص على نفسه، ولكن ابن عمه «طاهر أباظة» تدخل ومنعه من ذلك.