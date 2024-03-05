غارة إسرائيلية تقتل 3 من عمال الطوارئ بقوة تابعة لحزب الله

قالت الحكومة إن غارة إسرائيلية على مركز للدفاع المدني في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 3 من عمال الطوارئ من قوة تابعة لحزب الله.

وأوضحت قوة الإنقاذ في الحياة إن عمال الإنقاذ الثلاثة قتلوا في 'قصف إسرائيلي مباشر على مركز الدفاع المدني في العديسة'.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل الثلاثة، أن هذا الحادث يرفع عدد موظفي الطوارئ والمسعفين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية خلال ما يقرب من 5 أشهر من الأعمال القتالية إلى 7.

وقالت قوة الإنقاذ إن هذا هو الهجوم الثالث على مثل هذه المراكز منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وأدى هجوم على مركز آخر للدفاع المدني في الجنوب في يناير/كانون الثاني إلى مقتل 2 من موظفي الطوارئ.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار على بعضهما البعض منذ أربعة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة.

ويمثل هذا أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ حرب عام 2006، مما أثار المخاوف من حدوث مواجهة أكبر.