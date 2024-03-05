إيهاب الكومي: جهاز المنتخب لم يتواصل مباشرة مع محمد صلاح حتى الآن

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن استدعاء محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر القادم، بسيط، ولا يستدعي هذه الضجة مطلقًا، مشددًا على أنه تم مخاطبة ليفربول في الموعد القانوني لتواجد اللاعب في المعسكر القادم.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "الأجندة الدولية تبدأ يوم 18 مارس، ومن حق الجهاز الفني للمنتخب استدعاء المحترفين من الخارج، باتباع اللائحة الخاصة باستدعاء اللاعبين المتواجدين خارج مصر، وبناء عليه تم إرسال خطاب رسمي لنادي ليفربول من أجل ضم محمد صلاح".



وأضاف: "ما زال هناك وقت طويل حتى بداية الأجندة الدولية، وما زالت هناك 4 مباريات لليفربول في المنافسات الإنجليزية، وإذا تعافى محمد صلاح وشارك مع ناديه؛ سيتواجد في معسكر منتخب مصر، وقمنا باستدعاء اللاعب بمخاطبة رسمية، وفقًا للائحة التي تنص على مخاطبة أي نادٍ قبل الأجندة بـ15 يومًا، وصلاح قيمة كبيرة لمصر أمام العالم".



وتابع: "محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر على اتصال مباشر مع الجهاز الطبي في ليفربول الإنجليزي، وبدلًا من إثارة الأزمات؛ علينا دعم ومساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وصلاح سينضم للمنتخب؛ حال التأكد من سلامته ومشاركته مع ليفربول، وهو سيكون حريصًا على التواجد مع الفراعنة حال سلامته تمامًا وجاهزيته فنيا وبدنيًا".

وأكمل: "حتى الآن لم يحدث أي اجتماع بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع مو صلاح، وحسام حسن أكد أنه نجم كبير ولا أحد ينكر دوره، والمنتخب في حاجة لوجوده بكل تأكيد، والوزير حريص كل الحرص على إزالة أي سوء فهم، ويريد أن تكون العلاقة طيبة بين الطرفين، وحريص على تهيئة مناخ مناسب للمنتخب المصري، واتحاد الكرة أعلن كل الأمور للرأي العام".

واستطرد: "حسام حسن لم يستطع التواصل مباشرة حتى الآن مع صلاح، ووزير الرياضة نجح في التواصل معه، بحكم علاقته باللاعب، ونحن الآن في مرحلة مهمة، وأن نعمل على إزالة أي أزمات من أجل مصلحة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة".