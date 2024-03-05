عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاريس تحث البيت الأبيض للعمل على تخفيف غضب الأمريكيين الفلسطينيين

هاريس
هاريس

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حول الجهود الأخيرة الأخيرة التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لفرض هدنة في غزة، جاءت قبل يوم واحد من اجتماعها مع مسؤول كبير في مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يشارك في التخطيط للحرب، بيني غانتس.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هاريس حثت إدارتها بالبيت الأبيض على العمل لتخفيف غضب الأميركيين الفلسطينيين.

ودعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاري، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مطالبة حماس بالموافقة على "مقترح الستة أسابيع"، وإسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث قالت إن الأبرياء يواجهون "كارثة إنسانية".

وفي بعض أكثر التعليقات حدة حتى الآن على لسان كبار القادة في الحكومة الأمريكية ممن دعوا إسرائيل إلى تخفيف الأوضاع في غزة، مارست هاريس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، وذكرت سبلا معينة يمكن من خلالها إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المكتظ بالسكان الذي يواجه مئات الآلاف فيه مجاعة، في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ خمسة أشهر، وفقا لرويترز.

وقالت هاريس أثناء وجودها في سيلما بولاية ألاباما للاحتفال بالذكرى الـ59 لمسيرة الحقوق المدنية أو ما بات يعرف بـ"الأحد الدامي"، إنه "نظرا للحجم الهائل للمعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. هناك اتفاق على الطاولة،  وكما نقول يتعين على حماس الموافقة على هذا الاتفاق. دعونا نتوصل لوقف إطلاق نار".

وأضافت "يتضور الناس جوعا في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك". وتابعت "لا بد أن تفعل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار".

وأظهرت لهجتها، الأكثر حدة وإلحاحا، وفقا للصحيفة، الإحباط المتزايد لدى البيت الأبيض تجاه إدارة إسرائيل للحرب في غزة، حيث تأتي، بعد أسابيع قليلة من وصف الرئيس رد إسرائيل على الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر بأنه "مبالغ فيه".

وفي السياق ذاته، اعتبر موقع "أكسيوس"، أن تصريحات هاريس، تضمنت "الاعتراف الأكثر شمولا من جانب إدارة بايدن بالمعاناة في غزة وأقوى دعوة لوقف إطلاق النار".

وأضاف الموقع، أن التصريحات تأتي ضمن الضغوط التي تفرضها إدارة بايدن، من أجل وقف عاجل لإطلاق النار وإبرام اتفاق للرهائن، قبل بدء شهر رمضان يوم 10 مارس أو 11 منه.

إدارة الرئيس جو بايدن إطلاق النار في غزة البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نفط البصرة بالدوري العراقي

موضوعات متعلقة

رئيس النواب الأردني يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

الولايات المتحدة تدين الحكم على المغني الإيراني شرفين حاج الفائز بجائزة جرامي

"آركو" تدعو لعقد مؤتمر لدول اتفاقية جنيف للنظر في انتهاكات الاحتلال بغزة

عمدة كييف: استقالة زالوجني خطأ زيلينسكي الكبير

خطة بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعرض لأول هزائم برلمانية

ترامب يفوز في قضية استبعاده من الاقتراع بكولورادو أمام المحكمة العليا الأمريكية

الجزائر وبريطانيا: يجب مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

المشرعون الأمريكيون يكشفون عن مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق

ترشيحاتنا

هاريس تحث البيت الأبيض للعمل على تخفيف غضب الأمريكيين الفلسطينيين

جاريدو: رامي ربيعة ومحمد هاني الأفضل في الأهلي مؤخرا.. ومباراة القمة صعبة على الفريقين

هل المسلم كثير السفر يرخص له الفطر؟ دار الإفتاء تجيب

تجدد القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

تسوبيل: أتمنى نجاح تجربة حسام حسن مع منتخب مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

بالصفع والضرب.. شجار عنيف بين زوجين داخل محكمة الأسرة بالهند| ما السبب؟

إطلالة جريئة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ