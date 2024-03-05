هاريس تحث البيت الأبيض للعمل على تخفيف غضب الأمريكيين الفلسطينيين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حول الجهود الأخيرة الأخيرة التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لفرض هدنة في غزة، جاءت قبل يوم واحد من اجتماعها مع مسؤول كبير في مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يشارك في التخطيط للحرب، بيني غانتس.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هاريس حثت إدارتها بالبيت الأبيض على العمل لتخفيف غضب الأميركيين الفلسطينيين.

ودعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاري، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مطالبة حماس بالموافقة على "مقترح الستة أسابيع"، وإسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث قالت إن الأبرياء يواجهون "كارثة إنسانية".

وفي بعض أكثر التعليقات حدة حتى الآن على لسان كبار القادة في الحكومة الأمريكية ممن دعوا إسرائيل إلى تخفيف الأوضاع في غزة، مارست هاريس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، وذكرت سبلا معينة يمكن من خلالها إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المكتظ بالسكان الذي يواجه مئات الآلاف فيه مجاعة، في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ خمسة أشهر، وفقا لرويترز.

وقالت هاريس أثناء وجودها في سيلما بولاية ألاباما للاحتفال بالذكرى الـ59 لمسيرة الحقوق المدنية أو ما بات يعرف بـ"الأحد الدامي"، إنه "نظرا للحجم الهائل للمعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. هناك اتفاق على الطاولة، وكما نقول يتعين على حماس الموافقة على هذا الاتفاق. دعونا نتوصل لوقف إطلاق نار".

وأضافت "يتضور الناس جوعا في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك". وتابعت "لا بد أن تفعل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار".

وأظهرت لهجتها، الأكثر حدة وإلحاحا، وفقا للصحيفة، الإحباط المتزايد لدى البيت الأبيض تجاه إدارة إسرائيل للحرب في غزة، حيث تأتي، بعد أسابيع قليلة من وصف الرئيس رد إسرائيل على الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر بأنه "مبالغ فيه".

وفي السياق ذاته، اعتبر موقع "أكسيوس"، أن تصريحات هاريس، تضمنت "الاعتراف الأكثر شمولا من جانب إدارة بايدن بالمعاناة في غزة وأقوى دعوة لوقف إطلاق النار".

وأضاف الموقع، أن التصريحات تأتي ضمن الضغوط التي تفرضها إدارة بايدن، من أجل وقف عاجل لإطلاق النار وإبرام اتفاق للرهائن، قبل بدء شهر رمضان يوم 10 مارس أو 11 منه.