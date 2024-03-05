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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خفر السواحل الصيني يعلن اتخاذ إجراءات ضد السفن الفلبينية المتسللة في البحر الجنوبي

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني يوم الثلاثاء إنه اتخذ إجراءات السيطرة ضد السفن الفلبينية التي تسللت بشكل غير قانوني إلى المياه المتاخمة لجزيرة توماس شول الثانية، وهي جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وقال بيان خفر السواحل إن الحادث وقع بالقرب من المياه المتاخمة لمنطقة ريناي ريف، المعروفة أيضًا باسم Second Thomas Shoal، وهي منطقة في بحر الصين الجنوبي شهدت العديد من الاشتباكات من قبل خفر السواحل الصيني والسفن الفلبينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

قال الجيش الفلبيني في بيان يوم الثلاثاء إن مهمة إعادة إمداد للقوات الفلبينية المتمركزة في سفينة حربية راسية في سكند توماس شول جارية.
وأصدر خفر السواحل الصيني بيانًا موجزًا ​​عن الحادث الأخير بين البلدين إلى جانب إجراءات خفر السواحل السابقة الأخرى، بما في ذلك رابط لما أسماه 'الغزو غير القانوني لسكاربورو شول' في 23 فبراير.
وقالت في تلك الحادثة إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اتخذت الإجراءات اللازمة لإبعاد سفينة فلبينية وفقا للقانون.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وهو ادعاء يشمل المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا. وجدت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 أن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.

 

الجيش الفلبيني بحر الصين الجنوبي بحر الصين جزيرة مرجانية

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