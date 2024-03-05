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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة يوضح سبب انصراف الناس عن شكر الله والكفر بالنعمة

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن سؤال ورد إليه مضمونه:"ما الذي يجعل الناس تنصرف عن الشكر ويكفرون النعمة ؟ وكيف نعالج هذا الداء ؟.

 ليرد جمعة موضحا: ان السبب الأساسي هو الجهل بالمنعم سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجعل الشخص في حالة نسيان، في حالة توهان، لم ينتبه من نسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا انصرف الخلق عن شكر النعمة، فإنما سبب ذلك الجهل بالمنعم ، والغفلة عن إنعامه سبحانه وتعالى، فالنعم كثيرة جدًّا {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} ولذلك كان ينبغي علينا أن نتذكر ذلك وأن نتأمله، تأمل في بصرك، في سمعك، في قوتك، في صحتك، في فكرك، في مالك، في ... ستجد نعم لا تعد ولا تحصى، ولكن "الألفة ترفع الكلفة " لأنه تعود على النعم، فالنعمة لا ندركها إلا عندما تسلب منا، تعرف إنك أنت في نعمة، فإذن العلاج نستطيع أن نقول أنه "الذكرى " التذكر {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.

فبما إن السبب لعدم الشكر هو الغفلة، فالعلاج يكون بإزالة الغفلة ؛ وإزالة الغفلة تتم بالنصح، وتتم بالتذكير والموعظة، وتتم بالذكر، وإكثارنا من الذكر، وتتم بالتعلم؛ ولكن العلم الذي يزيل الجهالة، الذي يجعل عين القلب ترى.

والأساس في هذا العلاج، إذا نظرت إلى من هو أدون منك. «انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإن ذلك أحرى بألا تحقروا نعمة الله عليكم».

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