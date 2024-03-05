ما حقيقية زلزال قوي ضرب الكويت ؟ السلطات تجيب

نفت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت رصد أي هزة أرضية في دولة الكويت .

وأكدت الشبكة الوطنية للرصد الزلازل في الكويت أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شعور بعض المواطنين والمقيمين للاهتزازات شائعات وغير صحيح علي الإطلاق.ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، محافظة تسادوي في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين؛ صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان المركز الصيني لشبكات الزلازل ذكر أن زلزالا وقع على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط العرض 33.52 درجة شمالا وخط الطول 93.01 درجة شرقا.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن، فيما قالت السلطات المحلية إن السكان في محافظة تسادوي لم يشعروا بهزات أرضية قوية.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقع في 19 ديسمبر الماضي، وتسبب في مصرع 86 شخصا.

وتعاني الصين عادة من الزلازل والهزات القوية، خصوصا المناطق الجبلية الواقعة غربي البلاد.