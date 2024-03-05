أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

اذا كنتي تحاولين تقديم أكلات ووصفات موفرة في رمضان نقدم لكي اليوم طريقة عمل جلاش بالسجق

المكونات المطلوبة

لفة من الجلاش.

نصف كيلو من السجق.

حبتين من البصل.

حبتين من الفلفل الألوان.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

كوب من خليط الزيت والزبدة.

كوب من شرائح الزيتون.

ملح حسب المذاق.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من المرقة.

طريقة التحضير

من الممكن أن تقومي بعمل جلاش بالسجق بكل سهولة، ولكن من الضروري أن تتبعي بعض الخطوات البسيطة أثناء التحضير، وهذا لضمان الحصول على مذاق رائع للغاية، ففي البداية يجب أن تقومي برفع مقلاه على النار، ثم بتقطيع السجق إلى حلقات ووضعه في القلاه بدون أي مواد دهنية، ثم قومي بتقليبه عدة دقائق.