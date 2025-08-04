الوطنية للانتخابات: لا مخالفات أو خروقات للدعاية الانتخابية باليوم الأول

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة لم ترصد أي مخالفة أو خرق للدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلق يومها الأول في مصر اليوم، الاثنين، ومن المقرر أن تستمر غدا الثلاثاء، مشددًا، على أنّ كل المترشحين ملتزمين بقرار الهيئة بالصمت الانتخابي.

وأضاف المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة ببرنامج "من مصر"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كل الأمور تسير بسهولة ويسر، وكل المواصفات الفنية يتم متابعتها، موضحًا: "هناك مجموعة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، ويتم اطلاعهم على مجريات العمل الانتخابي في بعض المقرات بالقاهرة والجيزة".

وتابع المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن : "جرى استيضاح كل الأمور أمامهم، ونعمل على المزيد من التجهيزات لتمكين الاستحقاق الانتخابي تستحقه مصر والمصريون".