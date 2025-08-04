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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني هلال: ننقل نظام التعليم الياباني لبناء الشخصية والانضباط

الدكتور هاني هلال
الدكتور هاني هلال
عادل نصار

أكد الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، أن مصر تعمل حاليًا على نقل النظام الأساسي للتعليم الياباني، الذي يركز بالأساس على بناء شخصية الطفل من خلال الانضباط والتعاون والنشاطات الجماعية، وليس مجرد تلقين المناهج الدراسية.

وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن ما يتم تدريسه حاليًا لأبنائنا من أنشطة وسلوكيات كنا نمارسه نحن أيضًا في صغرنا، مثل تنظيف الفصول والانتظام في الحضور والرياضة والموسيقى ووجود قائد للفصل.

وأوضح أن التجربة المصرية في تطبيق هذا النظام أثبتت نجاحها، وقد لاقت إشادة من الجانب الياباني، مضيفًا أن النموذج الياباني يقوم على غرس السلوك الجماعي منذ الصغر، مستشهدًا بميدان شيبويا الشهير في طوكيو، حيث يمر عبره في أوقات الذروة أكثر من 2000 شخص في نفس الوقت دون فوضى، نتيجة التزام شعبي نابع من التربية على النظام.

وأشار هلال إلى أن ما يتم نقله لمصر ليس مجرد مناهج تعليمية، بل منظومة متكاملة لتشكيل السلوك وبناء الشخصية، معتبرًا أن التعليم هو الأساس في تحقيق النظام المجتمعي، وأن الهدف من الشراكة هو زرع هذه القيم في نفوس الأجيال الجديدة.

هاني هلال النظام الأساسي النظام الأساسي للتعليم التجربة المصرية

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