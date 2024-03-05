تعديل موعد نهائي كأس مصر في السعودية

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن الموعد النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :"تعديل موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة ليصبح موعد المباراة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ".



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.

وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.