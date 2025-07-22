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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة خليل تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

أمينة خليل
أمينة خليل
علا محمد

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها و جمهورها  لقطات من تواجدها في إيطاليا اثناء استمتعها بعطلتها الصيفية .

وظهرت أمينة خليل بإطلالات مختلفة خلال استمتاعها بعطلتها في لقطات الصور منها فستان أبيض طويل كلاسيك .

تفاصيل زفاف أمينة خليل


وكانت الفنانة أمينة خليل قد احتفلت منذ أيام بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني. وبعد أيام، أقيم حفل الزفاف الرسمي في اليونان، وسط أجواء مبهجة ومميزة.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن البارزين، من بينهم: سلمى أبو ضيف، آسر ياسين، أسماء جلال، ومريم نعوم، حيث شاركوا العروسين فرحتهما في واحدة من أكثر المناسبات الفنية تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

الفنانة أمينة خليل إيطاليا تفاصيل زفاف أمينة خليل حفل الزفاف الرسمي في اليونان صنّاع درويش

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