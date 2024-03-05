انطلاق الموسم الثاني من مبادرة "أنت مش لوحدك" بمشاركة 180 طفلا وذويهم

أطلقت وزارة الثقافة، من خلال قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، العام الثاني من مبادرة "أنت مش لوحدك" لدعم ورعاية الأطفال من ذوي الهمم والأيتام.

حيث بدأ العام الثاني من المبادرة بزيارة 180 من الأطفال وذويهم لمتاحف "أمير الشعراء أحمد شوقي"، "محمود مختار" في القاهرة، و"مصطفى كامل" بالإسكندرية.

وأكد الدكتور وليد قانوش، أن العام الثاني من المبادرة يحمل رؤية جديدة، لتتحول من مبادرة تقدم الدعم المعنوي لجميع الفئات من ذوي الهمم والأيتام والحالات الخاصة، إلى مشروع يقدم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والفني، حيث تمثل أحد أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع.

يذكر أن مبادرة "إنت مش لوحدك" انطلقت العام الماضي 2023، باستضافة الأطفال الأيتام وذوي الهمم، وعمل جولات شهرية لهم في المتاحف القومية التابعة للقطاع في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وتهدف إلى بناء الوعي الفني والثقافي لديهم، بجانب تقديم الدعم النفسي والمساهمة في بناء الشخصية السوية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة التي تتنوع ما بين الجولات المتحفية، للتعرف على شخصية المتحف ومقتنياته، وتقديم مجموعة من الورش الفنية والعروض الفنية التي تحمل القيمة والمتعة البصرية، بجانب تقديم ورش الحكي والتنمية البشرية لأولياء الأمور والأطفال للتعبير عن مشاكلهم وتقديم الحلول لهم.