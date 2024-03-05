وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، معرض منصة "أيادى مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، الذي أقامته وحدة "أيادي مصر" بديوان عام محافظة الفيوم، بإحدى قاعات العرض بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون، والذى يشمل منتجات السجاد اليدوى والخوص والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك، مدير قسم المشروعات، ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبد الحليم، مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الفيوم وممثلي القطاع الخاص.

وخلال التفقد، استمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لعرض من القائمين على المعرض الذى يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، مثل السجاد اليدوى، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، ومشغولات التريكو والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.

وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الوزارة لجميع المنتجين والعارضين بالفيوم وباقي المحافظات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة المبيعات.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة على سرعة تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين والعارضين الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، وذلك بقرية الفواخير بالقاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم منصة “أيادي مصر” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أسواق مصر، وزيادة فرص المشاركة في المعارض الدولية والمحلية، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بوحدات "أيادي مصر" بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن منصة "أيادي مصر" تضم الآن حوالي 8 آلاف منتج من جميع المحافظات المصرية، وتم تسجيل حوالي 2000 شاب من المنتجين والحرفيين.

من جانبه، قال محافظ الفيوم، إن المحافظة قامت بتدريب منتجى الحرف اليدوية والصناعات التراثية، وتنظيم معارض مجانية لهم بالأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا الجامعات الخاصة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها المحافظة، كما تمت إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

وأضاف "الأنصاري" أن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكداً حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المجتمعات المحلية.

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