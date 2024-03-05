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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا رفيع المستوي من الحكومة المجرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفدا رفيع المستوى من الحكومة المجرية ضم الوفد السيد الدكتور بيتر زاكار نائب رئيس الجامعة العلاقات العامة والعلاقات، السيد. مدير مجموعة التكنولوجيا العامة للعلاقات الدولية، الدكتور جوزف نائب بيت بيمهم للشؤون العامة والاستراتيجية، السيد الدكتور أرون بيريتشكي نائب رئيس الجامعة للعلوم والابتكار، السيدة بترو بيرينى الأمين العام والدولي.


بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ،الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، ا.د رانيا أحمد صلاح الدين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ا.د عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال
د.احمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، د احمد العوضي مدير مركز الاستدامة.

استعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس نشأة الجامعة وكلياتها والتي تعد من أقدم كليات افريقيا مثل كلية الهندسة، لافتا إلى شراكات كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات مع العديد من الجامعات العالمية مثل ايست لندن وغيرها.
شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المجرية

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