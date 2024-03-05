بعد تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين| الشايع الكويتية تعتزم شطب 2000 وظيفة

كشفت مصادر مطلعة عن أن مجموعة الشايع" الكويتية، صاحبة امتياز شركة ستاربكس في المنطقة تعتزم شطب 2000 وظيفة وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ذكرت الأنباء أن خطوة الشايع تأتي بعد تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين على خلفية الحرب على غزة، بحسب مصادر لرويترز.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في "الشايع" البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص.

وتتركز الوظائف في الغالب بفروع "ستاربكس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسبق أن قالت مجموعة الشايع الكويتية، الشهر الماضي إنها ستقلص عملياتها في مصر، حيث تمتلك امتيازات عدة علامات تجارية غربية مثل ستاربكس وإتش.آند.إم.

وتمتلك مجموعة الشايع امتيازات لعلامات تجارية مثل دبنهامز ومذركير وإتش.آند.إم وستاربكس وذا بادي شوب.

وبحسب رويترز، قال أحد الأشخاص المطلعين إن المقاطعة أدت إلى ظروف تجارية صعبة للشركة.

وذكرت الشايع في بيان لها: "نتيجة للظروف الصعبة المستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، اتخذنا القرار المحزن والصعب للغاية بتقليل عدد الزملاء في متاجر ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



