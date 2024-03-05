المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في قـ.تل محاسب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، السجن المشدد لمدة 3 سنوات علي عاطل لإتهامة بالشروع في قتل محاسب بسلاح نارى قاصدا إزهاق روحه والتي كادت أن تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته، وكان ذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم شرطة العبور.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٢٢/٩٤٠٨ /جنح قسم العبور، والمقيدة برقم 4474 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإتهام "عمرو ح ف" 52 سنة عاطل، لأنه في يوم 28 / 9 / 2022 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية شرع في قتل المجني عليه "باسم ق إ" عمداً مع سبق إصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششكن - مسدس وذخائر وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي كادت ان تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.