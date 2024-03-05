قرار عاجل من مارسيل كولر تجاه نجم الأهلي| "تفاصيل"

اتخذ السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي قرارًا جديدًا استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك، فى نهائي كاس مصر.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير صحفية:" كولر سيضم وسام أبو علي إلى بعثة الأهلي المتجهة للسعودية حتى لو كان مصابا".

تقرر إقامة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، مع دقات الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، إلى ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر .