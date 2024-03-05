غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل لقاء الزمالك فى نهائي كأس مصر.. تفاصيل

يعاني فريق الأهلي، من عدد من الغيابات المؤثرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والمقررة في السابعة مساء الجمعة المقبل بملعب الأول بارك بالسعودية، على لقب بطولة كأس مصر - أقدم البطولات المصرية "

وتأكد غياب كل من: "الحارس محمد الشناوي، والمدافع ياسر إبراهيم، ولاعب الوسط المالي أليو ديانج عن لقاء الأهلي أمام الزمالك،: فضلا عن غياب الجناح محمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة".

كما بات الأهلي مهددا بغياب كريم نيدفيد بسبب معاناته من آلام الركبة، ووسام أبو علي المهاجم الفلسطيني بسبب معاناته من آلام العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.