مفاجآت في قائمة الأهلي أمام الزمالك بـ نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي امير هشام، عن قائمة الأهلي التي تخوض مواجهة الزمالك في المباراة المرتقبة بينهما بـ نهائي كأس مصر.

وكتب امير هشام، عبر حسابه على فيسبوك، "كهربا ووسام علي رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي - مصطفي مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود كهربا - موديست

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، في مدينة الرياض بالسعودية، في نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.