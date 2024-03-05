ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس مصر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "قائمة الأهلي لرحلة السعودية.

حراسة المرمى : مصطفي شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفي مخلوف

الدفاع : محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وعمر كمال عبد الواحد وكريم الدبيس

الوسط : عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو

الهجوم : كهربا ووسام أبو علي وموديست"



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.