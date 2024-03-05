أحمد الطيب: جمهور الخليج يميل لتشجيع وحب الزمالك ولكن الكرة دوارة

نشر المعلق الرياضي أحمد الطيب تعليقا مثير للجدل كعاداته دائما، بشأن مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر.

وكتب أحمد الطيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "جمهور الكرة بالخليج عموما والسعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين خصوصا يميل لتشجيع وحب نادي الزمالك.!!! إلا أن ذلك لا يعنى أن الزمالك سيفوز بنتيجة كبيرة — واردا جدا أن يفوز الأهلي فالكورة دوارة — فأنت تنتظر وتتوقع وتتمنى الفوز وفجأة تلاقي النتيجة خسارة!! مش كده ولا إيه ؟"...



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.