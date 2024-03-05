الملجأ الوحيد.. محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وإنستجرام على إكس

سخر حساب الفنان محمد هنيدي عبر إكس “تويتر” سابقا من العطل الفني الذي تعرض له موقع فيسبوك، وتطبيق انستجرام.

وكتب محمد هنيدي في تغريدة له:" اهلا بشعب فيسبوك وانستجرام في ملجأكم الوحيد في الظروف دي .. دلوقتي بقى اسمه "X" مش "تويتر" عشان ايلون ماسك بيزعل".

اهلا بشعب فيسبوك وانستجرام في ملجأكم الوحيد في الظروف دي .. دلوقتي بقى اسمه "X" مش "تويتر" عشان ايلون ماسك بيزعل#facebookdown #instagramdown — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) March 5, 2024

وتعرض موقع فيسبوك لعطل فني منذ قليل، وتسبب ذلك في تعليق كل حسابات المستخدمين بشكل موسع.

محمد هنيدي

وكان كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها .

وقال محمد هنيدي اثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ان إدارة الجامعة أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

وأستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الإمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".