منذ 10 سنوات.. ذكرى أشهر صورة سيلفي في تاريخ الأوسكار

تغيرت الأمور كثيرا في هوليوود منذ التقطت مقدمة البرامج الكوميدية الشهيرة إيلين ديجينيرس سيلفي شهير في حفل الأوسكار عام 2014 بشكل مفاجيء وانتشر بصورة كبيرة خلال ثوان معدودة.

قبل 10 سنوات، دعت إيلين ديجينيرس نجوم هوليوود إلى التقاط صورة سيلفي معها، ضمن فقرات تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014، وهو واحد من أنجح الحفلات على الإطلاق.

نشرت ديجينيرس صورة سيلفي النجوم على تويتر وتسببت في تحطيم الأرقام القياسية في المشاهدات والمشاركات، وظهر بها كل من براد بيت، برادلي كوبر، جينيفر لورانس، أنجلينا جولي، لوبينا نيونجو، ميريل ستريب، جوليا روبرتس وآخرين.

حصلت الصورة على أكثر من 2 مليون إعادة تغريد بحلول وقت انتهاء الحفل، ولفترة من الوقت كانت الصورة الأكثر انتشارا على الإطلاق، واتضح فيما بعد أن الأمر كان بمثابة حيلة تسويقية منظمة لإحدى شركات الهواتف.

ومنذ هذه الصورة، انفصل كل من براد بيت وأنجلينا جولي ولم يظهرا سويا مرة أخرى، واتهم الممثل كيفن سبيسي بقضايا تحرش واعتداء جنسي وتم نبذه من هوليوود بعدما كان نجما كبيرا.

كما توقفت إيلين ديجينيرس عن تقديم برنامجها التلفزيوني الشهير، والآخرين جرت أمورهم طبيعية وعلى رأسهم برادلي كوبر الذي تتصاعد مسيرته الفنية بشكل جيد.