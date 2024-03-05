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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

والد الفنانة جميلة عوض.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج عادل عوض

صدى البلد

تعرض المخرج عادل عوض، والد الفنانة جميلة عوض لأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، وأجرى عملية قسطرة بالقلب. 

 

وكتب شقيقه الممثل علاء عوض عبر فيسبوك:" الحمدلله. تمت بنجاح عملية الدعامات لعادل عوضوالف شكر وتقدير للجميع حبايبي. ألف شكر". 

May be an image of ‎1 person, smiling and ‎text that says '‎الشئون الفنية وسينما الشعب وقصر السينما والثقافة السينمائية 1h تتمني الادارة المركزية للشئون الفنية رئیسا وإدارات عامةً ووسطي وكافة العاملين الشفاء العاجل للمخرج الكبير عادل عوض الذي اجري قسطرة بالقلب صباح اليوم الف مليون سلامة‎'‎‎

 

من جانبه، يواصل المخرج هشام الرشيدي تصوير العمل، حيث انتهى من تصوير أكثر من 80% من مشاهد المسلسل، وبدأ مونتاج الحلقات الأولى منه استعداداً للعرض الرمضاني.

 

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

 

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.


 

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