عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار أوبل كروس لاند الجديدة في مصر

صدى البلد

تقدم السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 بالسوق المحلي المصري بفئة واحدة TOP LINE، وتعتبر من أشهر الإصدارات الرياضية المقدمة من العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري.

اوبل كروس لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على تجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

تضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024، مكابح ABSو EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية  AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

اوبل كروس لاند موديل 2024

محرك السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

اوبل كروس لاند موديل 2024

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

بلغ سعر السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 فئة TOP LINE نحو 1,449,990 جنيها.

اوبل كروس لاند موديل 2024 أوبل كروس لاند اوبل كروس لاند TOP LINE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

أحدث أسعار نيسان سنترا 2024 في مصر

فرصة لا تعوض.. سكودا كاروك بخصم 70%

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

رغم إنفاق 10 مليارات دولار.. أبل تلغي مشروعها لإنتاج السيارات

نصائح هامة لتزويد مياه الردياتير في السيارة وأسباب نقصانه

من بينها جيب.. ستيلانتس تصدر 3 استدعاءات

عوامل تؤدي إلى تلف بطارية السيارة مبكرا

ترشيحاتنا

بعد أزمته النهارده.. هيحصل إيه لو وقفت الفيسبوك فجأة

حكم وضع سترة أمام المصلي منفردًا.. دار الإفتاء تجيب

تصاعد أزمة محمد صلاح| أخر تطورات قضية منتخب مصر وليفربول

رغم مواردها «الشحيحة»| نشأت الديهي: مصر تملك أغلى سلعة في العالم

6 غارات جوية.. الولايات المتحدة وبريطانيا توجهان ضربات ضد أهداف حوثية باليمن

المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان 2024 | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ