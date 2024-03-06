600 موظف في جوجل يحثون الشركة على قطع رعايتها لمؤتمر إسرائيلي.. تفاصيل

كشفت تقارير أن أكثر من 600 موظف في شركة جوجل وقعوا على رسالة تطالب الشركة بالتخلي عن رعايتها للمؤتمر التقني الإسرائيلي Mind the Tech.

وبحسب تقرير من مجلة WIRED الأمريكية فإن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مرونة صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في مواجهة الانكماش الاقتصادي في إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

واعترض عدد من المهندسين في شركة جوجل من بينهم مهندس برمجيات قاطع تصريحات باراك ريجيف، المدير الإداري لشركة جوجل إسرائيل، كما اعترض على استخدام عمله لخدمة مصالح إسرائيل والمراقبة والإبادة الجماعية.

وفقًا للمجلة فإن عدد آخر من الموظفين قد انضموا للمهندس في مقاطعة المؤتمر من بينهم مجموعة مناهضة للصهيونية، وكذلك منظمة أصوات يهودية من أجل السلام.

وتحدث المهندس لاحقًا لـ Hell Gate، دون الكشف عن هويته "لا أرى أي طريقة للمضي قدمًا لمواصلة عملي الهندسي دون القيام بذلك". "أنا أعتبر هذا جزءًا من عملي، وآمل أن يراني مهندسون آخرون داخل القسم، وآمل أن يحفزهم موقفي ."

وصرحت زيلدا مونتيس، مهندسة برمجيات في يوتيوب والتي حضرت احتجاجًا أمس خارج المؤتمر، لـ WIRED إن تضامن العمال مهم بشكل خاص في سياق "تقنيات الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية المستخدمة في المراقبة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".