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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح مهمة عند شراء سيارة لأول مرة.. تفاصيل

صدى البلد

يحتاج بعض المشترين الجدد للسيارات عند شراء سيارة لأول مرة، وذلك بسبب نقص الخبرة، وهذا أمر طبيعي، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.

 

نصائح للتعامل مع السيارة للمرة الأولى

  • الامتثال لقوانين المرور والتزام الإشارات والإشارات الضوئية، والتأكد من الالتزام بسرعة الطريق.
  • قراءة دليل مالك السيارة بعناية، والتعرف على الخصائص الفريدة لها وكيفية استخدامها بشكل صحيح.
  • معرفة كيفية فحص مستوى زيت المحرك وزيت الفرامل وزيت الدركسيون ومياه المحرك
  • معرفة مكان مياه المساحات الأمامية لتزويدها عند نقصانها.
  • تعلم تغيير إطارات السيارة حيث قد يتعرض أحد الإطارات للتلف خارج المدينة وتضطر لتغيير الإطار بنفسك.
  • مراعاة عدم وجود أصوات مرتفعة أو التحدث في الهاتف والانتباه لأشياء أخرى قد تفقدك التركيز أثناء قيادة السيارة.
  • القيادة بحذر وتجنب القيادة بسرعة عالية في البداية، حتى تتعلم كيفية التحكم في السيارة بشكل جيد.
  • تعلم كيفية فحص ضغط إطارات سيارتك بنفسك، حيث توجد العديد من الأجهزة البسيطة التي تساعدك في هذا فقط تقوم بوضعها على فتحة صمام ضغط الإطار فتعطيك القراءة.

 

السيارة نصائح المرور الإشارات الطريق

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