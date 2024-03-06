نصائح مهمة عند شراء سيارة لأول مرة.. تفاصيل

يحتاج بعض المشترين الجدد للسيارات عند شراء سيارة لأول مرة، وذلك بسبب نقص الخبرة، وهذا أمر طبيعي، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.

نصائح للتعامل مع السيارة للمرة الأولى