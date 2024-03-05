إعلام عبري: إسرائيل تقدم ردها على مطالب حماس خلال الساعات المقبلة

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تقدم إسرائيل خلال الساعات المقبلة للوسطاء جوابها على شروط حماس التي تتطلب، من بين أمور أخرى، تحديد موعد نهائي لإنهاء المفاوضات.

ووفقا للتقارير العبرية المختلفة فإن هناك شرطين تصر عليهما حماس، الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المحيط الأمني.

والثاني وقف كامل لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة يشمل ضمانات دولية.

وأفادت قناة العربية نقلا عن مصادر، بأن المشاركين في المباحثات لوقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة يتفاوضون على وقف محتمل لإطلاق النار على الأقل في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تجيب إسرائيل على مقترحات حماس خلال ساعات.

وتقول المصادر لموقع العربية، إن حركة حماس تصر على تحديد إطار زمني لـ إسرائيل لتقديم رؤيتها للوضع لإنهاء المحادثات.