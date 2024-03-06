المقاومة في العراق تعلن شن هجوم على مطار حيفا الإسرائيلي

أعلنت المقاومة في العراق ، أنها استهدفت مساء اليوم الثلاثاء محطة الكهرباء في مطار حيفا الإسرائيلي، بواسطة الطائرات المسيرة.

وأكدت في بيان لها، استمرارها في شن العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي نصرة لـ غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وجاء في بيان لـ كتائب القسام على تليجرام، أن مقاتلين لها استهدفوا القوة الإسرائيلية داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات خلال المعارك بحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأضاف البيان أن المقاتلين قاموا بقنص جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، ما أدى لمقتلهما مباشرة، كما قصفوا 4 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف صاروخية.