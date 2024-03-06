بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية وجمعية الدقهلية لتوفير فرص عمل للشباب

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاريه بدمياط، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل ، وذلك لبناء شراكة بين الطرفين تحقق تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج مما يساهم فى تأهيل الشباب للعمل بالمجالات الصناعية والتجارية وتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد العرابي رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه بدمياط، بأن البروتوكول يهدف إلى تأهيل بعض مدارس التعليم الفنى لبدء تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج حيث سيتم تدريب الطلاب بالمصانع والشركات وربط شباب الخريجين بسوق العمل وتطوير التعليم الفنى وتاهيلهم للعمل بالقطاعات التجارية والصناعية وبالأخص صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط بما يتناسب مع مستوى الجودة الفنية المطلوبة محلياً وعالميًا و المساهمة في القضاء على البطالة والنهوض بتلك الصناعة.

وأشار إلى أن توقيع تلك الاتفاقية ستكون سببا في فتح فرص عمل جديدة للشباب ومختلفة ومتنوعة في كافة المجالات خاصة التجارية والاقتصادية.

وتابع أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم الغرفه التجارية باستضافة فريق عمل الوحدة الإقليمية وتوفير مقر للطلاب وقبول الطلاب الجدد فى بداية العام الدراسي بما يتوافق مع التعليمات المنظمة للقبول بالنظام المزدوج ، وأيضًا التعاقد مع المنشآت التدريبية ورفع جودة التدريب وتوفير فرص عمل من خلال إعداد ملتقيات للتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية للشركات والمصانع ، وستشارك جامعة حورس فى هذا الاتفاق لتقديم كافة السبل الممكنة لدعم الطلاب والشباب واستضافة عدد من الدورات وذلك استكمالا لجهودها المبذولة لخدمة المجتمع..