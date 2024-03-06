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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعدِ على أملاك الدولة في دمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية ،  وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و التصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب.

وأضافت  محافظ دمياط  أنه تم إزالة ١١ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمساحة ٢٢٤.٧٥ متر مربع بنطاق مركز كفرسعد.

ولفتت إلى وصول إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية ١٣٧حالة بإجمالى مساحة ١٠٠٥٦.٧٥ متر مربع..

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