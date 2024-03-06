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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاميرا «صدى البلد» ترصد فرحة الأطفال بزينة شهر رمضان في المهندسين |صور

صدى البلد

شهدت شوارع وميادين منطقة المهندسين، حالة من الفرح والسرور والبهجة، باقتراب شهر رمضان المبارك، حيث حرص الأطفال والكبار على تعليق الزينة والفوانيس بالشوارع  ابتهاجًا بحلول شهر الخير شهر رمضان المبارك.

ورصدت عدسة "صدى البلد" صورًا لأطفال يقومون بتعليق الزينة فرحة باستقبال شهر رمضان .

 

وقال الأطفال في منطقة المهندسين  بمحافظة الجيزة إنهم اعتادوا كل عام وقبل حلول شهر رمضان على تعليق الزينة وفانوس رمضان المضيء بالألوان الذاهية ابتهاجا وفرحا بالشهر الكريم الذي ينتظرونه من العام للعام، حيث يحلو السهر حتى تناول وجبة السحور مع الأهل والأحباب وينتظروا صلاة الفجر في المساجد التي تعلوها الأضواء المبهرة تلك العادة التى أصبحت طقسًا مستمرًا كل عام.

 

وأوضح الأطفال أن زينة رمضان من أهم الطقوس والأشياء التى تجعلهم  يشعرون بالجو الرمضانى   ، مشيرين إلى أن زينة رمضان عادة لا يمكن الاستغناء عنها.

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