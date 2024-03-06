أمريكا تعلن عن إحباط هجوم حوثي لاستهداف مدمرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط صاروخ باليستي و3 مسيرات انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي باتجاه المدمرة كارني، لافتة إلى أنه لا توجد إصابات أو أضرار لحقت بها.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" أن قواتها دمرت 3 صواريخ مضادة للسفن و3 زوارق كانت موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وتابعت أن القوات الأمريكية اعتبرت أن الصواريخ والزوارق تمثل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأكدت أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".