الثلاثاء الكبير.. ترامب يرفع رصيده بالفوز بـ 8 ولايات في انتخابات الجمهوريين

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في كل من ولايات ماساشوسيتس وأركنساس وتكساس وكولورادو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بذلك يرفع ترامب رصيده إلى الفوز بثماني ولايات في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزب الجمهوري.

وتشهد الولايات المتحدة، يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يعد يومًا مهمًا في الانتخابات الأمريكية، حيث تعقد 16 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وماساتشوستس وفيرجينيا، الانتخابات التمهيدية والتجمعية.

ومن المتوقع أن يرسخ موقع ترامب بصفته المرّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

ويحتل الرئيس السابق تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي للناخبين الجمهوريين، ومن المتوقع أن يسود في جميع المجالات، مما يضغط على نيكي هيلي، منافسته الرئيسية، للتخلي عن محاولتها.