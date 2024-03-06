عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثلاثاء الكبير.. ترامب يرفع رصيده بالفوز بـ 8 ولايات في انتخابات الجمهوريين

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في كل من ولايات ماساشوسيتس وأركنساس وتكساس وكولورادو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بذلك يرفع ترامب رصيده إلى الفوز بثماني ولايات في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزب الجمهوري.

وتشهد الولايات المتحدة، يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يعد يومًا مهمًا في الانتخابات الأمريكية، حيث تعقد 16 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وماساتشوستس وفيرجينيا، الانتخابات التمهيدية والتجمعية.

ومن المتوقع أن يرسخ موقع ترامب بصفته المرّح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

ويحتل الرئيس السابق تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي للناخبين الجمهوريين، ومن المتوقع أن يسود في جميع المجالات، مما يضغط على نيكي هيلي، منافسته الرئيسية، للتخلي عن محاولتها. 

دونالد ترامب انتخابات فيرجينيا كاليفورنيا الانتخابات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024

ترشيحاتنا

وسط توالي انتصاراته بالثلاثاء الكبير.. كم يبعد ترامب عن خط النهاية؟

الثلاثاء الكبير.. ترامب يرفع رصيده بالفوز بـ 8 ولايات في انتخابات الجمهوريين

مشروع جديد لتمكين الشباب والاستثمار في الفتيات وتعزيز الخصائص السكانية في مصر

إجهاد.. إعلامي يطمئن الجمهور على مشاركة نجم الأهلي بنهائي الكأس

إعلامي : نجم الأهلي يدخل اهتمامات مدرب الزمالك

ميشيل أوباما تحسم موقفها من الترشح للانتخابات الأمريكية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

بفستان مكشوف .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة |شاهد

السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ