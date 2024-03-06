أرملة حلمي بكر تقيم عزاء جديدا في منزله بالمهندسين .. و بالشرقية الخميس المقبل

أقامت سماح القرشي ارملة الموسيقار حلمي بكر أمس العزاء التاني للراحل في منزله بمنطقة المهندسين ، و تستقبل الاصدقاء و الأقارب الذين لم يتمكنوا من حضور العزاء الذي اقيم الاحد الماضي ، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وقالت سماح القرشي "لصدي البلد " إنها قررت إقامة عزاء جديد لأسرتها و اصدقاء حلمي بكر ، في محافظة الشرقية مسقط رأسها وتحديداً في منطقة كفر صقر التي قضي فيها " حلمي بكر" آخر أيامه و توفي هناك.

و ان العزاء كان الاحد الماضي من مسجد الحمدية الشاذلية و العزاء الثاني امس في المهندسين و العزاء الثالت الخميس في الشرقية في كفر صقر .



تحدثت سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، عن الراحل، لصدي البلد قائلة: "حلمي بكر " كان غالي على مصر والوطن العربي كله ولا يستحق المهاترات التي تعرض لها بعد وفاته.

وأضافت كان مستاءً من المهاترات التي نالت سيرته والتعليقات السلبية على حياته الشخصية، وكان يقول دائما كل واحد عاوز يركب التريند".

وفيما يخص الصلح، أوضحت: “لسنا مختلفين مع نجل حلمي بكر هشام أو عائلته ، ولا يوجد لدي أي تعليق حول أي شيء صرح به ".

وتابع: "أقول لإبنه البقاء والدوام لله وأعزيه في والده، فقد أوصاه حلمي بكر على اخته ريهام حلمي بكر وصاني مش اسيبة خالص لحد ما اخر يوم في عمره و افضل معاه دائماً ، انا بجد مش مصدومة و مش قادرة اقول كلمه المرحوم ، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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