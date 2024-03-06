عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال ترامب بعد فوزه بـ 11 ولاية في انتخابات الثلاثاء الكبير؟

ترامب
ترامب

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيطرة على سباقات الحزب الجمهوري في يوم الثلاثاء الكبير .

جاء ذلك بعد فوزه في 11 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب خلال حفل المراقبة الليلية الخاص بالانتخابات في منتجع مارالاجو في بالم بيتش: “كانت هذه ليلة رائعة ويومًا رائعًا، لقد كانت فترة زمنية لا تصدق في تاريخ بلادنا”.

وتوقعت شبكة "سي إن إن" أن يفوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 11 ولاية على الأقل من ولايات الثلاثاء الكبير: ألاباما وأركنساس وكولورادو وماين ومينيسوتا وماساتشوستس ونورث كارولينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا.

وشكر ترامب عائلته ومديري حملته سوزي وايلز وكريس لاسيفيتا وكذلك طاقم حملته، لافتًا إلى أن "أمريكا دولة منقسمة للغاية".

وتعهد بتوحيد الولايات المتحدة قريبًا، مهاجمًا بايدن في خطابه إذ قال "سنفوز بهذه الانتخابات لأنه ليس لدينا خيار آخر".

وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق أن فريق ترامب يدرك أنه لن يتجاوز عتبة المندوبين الليلة ليصبح المرشح الجمهوري المفترض، ولكن الأمل هو أن يؤمن عددًا كافيًا من المندوبين لضمان تحقيق هذا الإنجاز في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل، 12 مارس. 

وتأمل الحملة أيضًا أن يؤدي الفوز النهائي الليلة إلى إجبار منافسته الوحيدة في الحزب الجمهوري، نيكي هيلي، على الانسحاب من السباق.

ترامب الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

للرجال.. احذر هذا الفعل فى نهار رمضان يوجب عليك قضاء اليوم

كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

عدم مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي الأخير .. السبب صادم

كرتونة لكل مواطن| هدايا من "الداخلية" للمواطنين قبل رمضان

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

مواجهات القمة ليست لها معايير|ماهر همام: نهائي كأس مصر «يوم عيد للكرة المصرية»

نصب على المواطنين بـ 50 مليون جنيه.. بلوجر شهير يُواجه هذه العقوبات

أفضل طريقة لبر الوالدين في شهر رمضان.. عالم بالأوقاف يكشف عنها

الآلاف من تجار الذهب.. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الكيلو 250.. تراجع كبير في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ