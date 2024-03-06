نجل حلمي بكر لصدى البلد: رينا يرحم والدي وأتمنى يكون سعيد

قال هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، خلال تلقيه واجب العزاء في والده بمسجد الحامدية الشاذلية لصدى البلد "الجنازة كانت تليق بوالدي حلمي بكر، وأتمنى أنه يكون راضي ومبسوط بالحشد اللي جه يؤدي واجب العزاء فيه".



وأضاف هشام: وأنا راجع في الطيارة كنت بفكر في أبويا حلمي بكر مش الموسيقار حلمي بكر، والخبر جالي وأنا كنت في العربية ومتجه للمطار، وكان الموضوع صعب عليا، وقضيت الرحلة كلها لمدة 25 ساعة بفكر في ذكرياتي مع أبويا.



تابع هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر: افتكرت الذكريات الخاصة مع والدي، والدي كان بيحب ينزل بليل الساعة 3 عشان يجيب الجرايد والمجلات كلها أول ما تنزل، كان بيصحيني من نومي بشويش ويقولي يلا ننزل كنا بنروح عند محطة القطر نجيب الجرايد ونرجع الساعة 4 الفجر.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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