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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مسيرة أوكرانية.. اشتعال النيران في مستودع للوقود بمقاطعة كورسك الروسية |فيديو

حريق بمستودع وقود
حريق بمستودع وقود روسي

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مسيرة أوكرانية استهدفت مخزنا للوقود في مقاطعة كورسك الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حاكم منطقة كورسك الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن مستودعا للوقود ومواد التشحيم اشتعلت فيه النيران بعد أن صدمته طائرة بدون طيار أوكرانية.

 

وفي مقطع فيديو نشر على تيليجرام، أكد الحاكم المحلي، رومان ستاروفويت، أنه لم يصب أحد، وأن خزان وقود اشتعلت فيه النيران في المستودع في منطقة زيليزنوغورسكي في منطقة كورسك، على بعد حوالي 90 كيلومترا (56 ميلا) من الحدود الأوكرانية.

وقال ستاروفويت إن خدمات الطوارئ كانت تعمل في مكان الحادث، وأنه سيقدم التفاصيل لاحقا.

ونشرت قنوات تيليجرام الروسية مقطع فيديو لحريق كبير وأضرار لحقت بمبنى في ما قالوا إنه مصفاة خام في المنطقة، المعروفة بمناجم الحديد.

وضربت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية مرارا وتكرارا مصافي النفط الروسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة في الأسابيع الأخيرة.

وتعرضت منطقة كورسك لهجوم منتظم من أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا الحرب في فبراير 2022.

وقالت السلطات في منطقتي بيلجورود وفورونيج الروسيتين، وهما أيضا أهداف منتظمة للهجوم بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا، إن الطائرات بدون طيار قد أسقطت هناك أيضا.

وأفادت قناة بازا تيليجرام، القريبة من إنفاذ القانون الروسي، أن الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق فورونيج كانت تحاول مهاجمة قاعدة جوية عسكرية ومستودع نفط.

وقبل قليل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 38 طائرة من أصل 42 طائرة روسية بدون طيار أطلقت خلال الليل لاستهداف ثماني مناطق في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك في واحدة من أكبر هجمات الطائرات بدون طيار الروسية على المناطق الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية.

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