شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد مرتفع.. تفاصيل

أعلن البنك الأهلى طرح شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪؜ السنة الاولى و25٪؜ للسنة الثانية و20٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪؜ للسنة الاولى و22٪؜ للسنة الثانية و18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

الشهادة البلاتينية

كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5٪؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪؜ بدورية صرف العائد يوميا