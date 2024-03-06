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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد مرتفع.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن البنك الأهلى طرح شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪؜ السنة الاولى و25٪؜ للسنة الثانية و20٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية. 

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪؜ للسنة الاولى و22٪؜ للسنة الثانية و18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024. 

الشهادة البلاتينية

كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا. 
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5٪؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪؜ بدورية صرف العائد يوميا

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