إطلاق نادي المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية بجامعة أسيوط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب وطلاب الجامعات الذين يلعبون دورًا محوريًا في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكل جوانب الحياة صحيًا واجتماعيًا وخدميًا.



أشار الوزير إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث إننا حريصون على إشراك شباب الجامعات في رؤية الوزارة وإقامة فعاليات تشاركية على مدار العام، فضلًا على تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الشباب وإشراكهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إن «نادى المواطنة الفعالة مع طلاب جامعة أسيوط» تعد مبادرة فعالة لتمكين الشباب من المشاركة فى رؤية الدولة وخلق روح المواطنة، من خلال تعريفهم بهيكل الوزارة ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية ودورها الهادف لإشراك الشباب فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح من خلال التقارير المبسطة التي تصدرها وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة الشباب في أنشطة الشمول المالي والموازنة التشاركية.



أكد كجوك أهمية رفع الوعى لدي الشباب بمفاهيم «الموازنة التشاركية»، وما تقوم به الوزارة من إصلاحات هيكلية ومالية، وعقد جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعَّالة في المجتمع؛ ليكونوا سفراء لتوعية الجمهور بمفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة، والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام.



قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنه تم إنشاء صفحة تفاعلية خاصة بالوحدة على موقع فيس بوك لتتضمن عددًا من الفاعليات بشكل إلكترونى حيث ستقوم المنصة بتوفير آليات لجذب الشباب واعطائهم فرصة لإبداء آرائهم في رؤية الدولة والتعامل باللغة التي تتيح لهم الاندماج مع مستهدفات الوحدة لتعزيز الشفافية والمشاركة.

وأوضحت أن الشراكة مع الجامعات تهدف إلى تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعريفهم بمهام الجهات الحكومية على أرض الواقع، وتوضيح أهمية تفاعلهم في المجتمع والمشاركة فى تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية، فضلًا على أهمية دمج مبادئ التثقيف المالى والتكنولوجى وريادة الأعمال وغيرها ضمن البرامج التعليمية الحالية، مشيرة إلى أن تنظيم مبادرة «نادى المواطنة الفعالة مع طلاب جامعة أسيوط» يعد خطوة هامة بعد نجاح النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى محافظة الفيوم، حيث تعتبر أسيوط بوابة لكل صعيد مصر، حيث تفاعل شباب جامعة أسيوط بقوة مع «الموازنة التشاركية».



أضافت أنه يجرى التنسيق مع كل من محافظة أسيوط وبنى سويف لاستكمال الانتشار لكل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى ينص على ضرورة الانتقال التدريجى لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى 27 محافظة.



كشفت تطور نتائج مصر فى معدلات الشفافية، فبحسب تقرير مؤشر الباروميتر العالمي للمالية العامة في مايو ۲۰۲۲، حققت مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى ارتفاع مصر 30 نقطة أساس في المؤشر الفرعى لشفافية الموازنة (خلال الفترة من 2012 إلى 2021).



ألقت سارة عيد الضوء على دور وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في تعزيز مشاركة الجمهور، حيث حصلت مصر على المرتبة الأولى على دول الشرق الأوسط في المشاركة المجتمعية في المؤشر الفرعي لمشاركة الجمهور بـ ۱۹ نقطة وفقًا لنتائج شراكة الموازنة الدولية IBP ومسح الموازنة المفتوحة OBS لعام 2021، موضحة أن تقرير بيانات الأطلس العالمي للموازنة التشاركية والصادر فى ديسمبر ۲۰۲۱ أكد على وجود مصر ضمن ٦٨ دولة حول العالم و۲۱ دولة أفريقية تقوم بتطبيق الموازنة التشاركية، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد حالات الموازنة التشاركية المطبقة فعلياً بكل دولة.

كما ألقت سارة عيد، الضوء على النموذج الوطني للموازنة التشاركية؛ وهو أول تطبيق عملي لمبادئ الموازنة التشاركية؛ لتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتوعيتهم بآليات فهم وتحليل موازنة المواطن وخطط وبرامج الحكومة وتمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.

كان قد تم إطلاق فعالية «نادى المواطنة الفعالة» النموذج الوطنى للموزانة التشاركية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط تحت رعاية وزير المالية.

تضمنت الفعاليات حوارًا مع الشباب حول اختصاصات وزارة المالية، وأهدافها الاستراتيجية، ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، وأهم المشروعات القومية للدولة ومدى تأثيرها على المواطن، والتحديات الاقتصادية العالمية وآليات التعامل معها.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط بفكرة تدشين نادى المواطنة الفعالة، والمبادرة التي أطلقتها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، التى تعد خطوة جادة ومهمة، تهدف إلى دمج الشباب وإشراكهم فى خطط وسياسات الدولة المالية للإصلاح، ودمجهم ليكونوا جزءًا من آليات وزارة المالية؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، وإشراكهم فى مواجهة التحديات ورفع وعيهم بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية، باعتبارهم شركاء في صنع القرارات عبر عملية إعداد الموازنة، مؤكداً أن هذه الفعالية تعد ترجمة لحرص إدارة الجامعة وإيمانها الكامل بأهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات؛ للارتقاء بالمجتمع، فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر ۲۰۳۰.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الكريم محمود المنسق الأكاديمى للنموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وطارق شريت المسئول التنفيذي لنادى المواطنة الفعالة.

أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بجهود وزارة المالية، ومبادراتها الطموحة، وفعالياتها التشاركية التى تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، من خلال تنمية الوعى المالى؛ بما يسهم فى تمكينهم من المشاركة الإيجابية فى خطط الدولة التنموية، ورؤيتها فى الإصلاح الاقتصادى.. موجهًا طلاب الجامعة بضرورة الإفادة من فعاليات" نادى المواطنة الفعالة" والذى يعد خطوة أساسية لبناء كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع.



استعرض الدكتور محمد أحمد عدوى مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، المبادئ والركائز الأساسية التى تقوم عليها الدولة، وتسهم فى بلورة خطتها ومسارها فى تحقيق التنمية المستدامة ومن بينها: المشاركة المجتمعية، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، وإرساء القواعد والقوانين المنظمة للعمل، وإعلاء المصلحة العامة، والجدارة والاستحقاق، والعدل والمساواة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا فى توعية الشباب بهذه المبادئ باعتبارهم بناة المستقبل وأساس التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى أخذه مركز دراسات المستقبل على عاتقه فى العمل على النهوض بالشباب وتوسيع مشاركتهم الاجتماعية فى كافة القضايا والأحداث التى تحيط بهم، حتى يكونوا أشخاصًا فاعلين لوطنهم ومجتمعهم.