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رئيس التحرير
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أخبار البلد

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية

صدى البلد

أعلت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، منذ قليل، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، ومن المُقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم الأربعاء، 6 مارس 2024، وذلك بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024.

عدد لجان التصويت

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن عدد لجان التصويت على مستوى الجمهورية 53 لجنة فرعية، و5 لجان عامة، بخلاف اللجنة الرئيسية المركزية الموجودة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى أن كافة عمليات التصويت خاضعة للإشراف القضائى الكامل، حيث يشارك بالعملية الانتخابية 66 قاضيا.


وأوضح سلام، إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، قررت استمرار تحصيل الاشتراكات يوم 6 مارس 2024، عن طريق مندوب من فوري في كل لجنة أو مندوب من النقابة العامة بالإيصال اللازم، وذلك لدعم مشاركة الأطباء البيطريين، فضلا عن إتاحة إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة والنقابة الفرعية، وأخر تاريخ لسداد الاشتراكات، ورقم الطبيب البيطرى فى كشوف التصويت، لتقليل الازدحام بمقرات التصويت.


وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

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