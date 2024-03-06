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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور 100 وسيلة إعلامية.. وزير السياحة والآثار يعقد مؤتمراً ببورصة برلين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار أحمد عيسي

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مؤتمراً صحفياً حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية، وذلك خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سنوى في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25%- 30% للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

واستعرض أبرز محاورها، والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، لا سيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة.

كما استعرض ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وتحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.

كما تطرق الوزير للحديث عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولا سيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، ما انعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ولفت إلى أنه من بين هذه الإجراءات التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، والتواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.

وتحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي.

ونوه إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وتطرق الوزير للحديث أيضاً عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break، والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته، ما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، لا سيما في ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وعن المتحف المصري الكبير، قال  الوزير إن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، مضيفاً أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجاري ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

وعن مشروع رأس الحكمة وتأثيره على القطاع السياحي في مصر، أوضح الوزير أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للسياحة وقطاع الإسكان أيضا، وسيساهم في إضافة مقصد سياحي جديد يجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

كما تحدث خلال المؤتمر عمرو القاضي عن المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، ولا سيما تلك التي تجذب السائحين الألمان، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

كما قام بعرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتي تبرز ما تتمتع به هذه المقاصد من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين الألمان خلال زيارتهم لمصر، والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم الممتعة أثناء الزيارة.

هذا بالإضافة إلى عرض فيلم ترويجي عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break يستعرض الأماكن السياحية والأثرية التي يتيح هذا المنتج للسائح زيارتها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية، كما قام بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، كما استقبل عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري.

وقد حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.

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